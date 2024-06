Waldemar Gilas był jednym z uczestników 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł swoją miłość. Pod koniec maja okazało się, że wkrótce jego rodzina się powiększy, ponieważ rolnik i jego ukochana spodziewają się dziecka. Uczestnik show ma już jedno dziecko z poprzedniego związku i z racji tego, że 23 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzień Ojca, zdecydował się opublikować urocze zdjęcie z synem.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie dziecka

Waldemar wystąpił w hicie TVP "Rolnik szuka żony" i właśnie dzięki udziałowi w tym programie poznał Dorotę, z którą jest w szczęśliwym związku do dziś. Para jak na razie żyje na odległość, jednak lada dzień Dorota ma przeprowadzić się do ukochanego. Zakochani pod koniec maja poinformowali, że spodziewają się dziecka. Przy okazji Waldemar i Dorota zdradzili, że będzie to dziewczynka. Zarówno rolnik jak i jego ukochana mają już synów z poprzednich związków, a ich pociechy są w podobnym wieku. Z okazji dnia ojca Waldemar zdecydował się podzielić z internatami rozkosznym zdjęciem ze swoim dzieckiem.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie z synem, na którym oboje są w strojach supermanów. W opisie zwrócił się do swojego dziecka.

Synu mój kocham Cię nad życie i dzięki Tobie doznałem jak cudowna i wielka może być miłość ojca do syna. Nie da się jej zmierzyć Mam nadzieję, że zawsze będę dla Ciebie Super-bohaterem - napisał rolnik.

Rolnik pokusił się również o swoje spostrzeżenie.

Prawdziwie bogatym mężczyzną jest ten, którego dzieci wpadają w jego ramiona, gdy jego ręce są puste - podkreślił Waldemar.

Fanom zdjęcie bardzo przypadło do gustu i są pod wrażeniem słów, które napisał Waldemar.

Święte słowa

Waldku, pamiętaj, każde dziecko, które jest i będzie dorosłe, zawsze będzie kochało swoich rodziców, nawet w trudnej sytuacji czy potrzebie. Nie ma nic cenniejsze go jak miłość do 2 osoby. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego - piszą fani pod zdjęciem.

Jak Wam się podoba zdjęcie Waldemara z synem?

