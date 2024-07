Liroy popularność zdobył w połowie lat 90. Był najlepiej sprzedającym się raperem w historii polskiego hip-hopu. Jego przeboje "Scyzoryk" czy "Impreza" stały się wielkimi przebojami. Jednak w pewnym momencie Piotr Marzec wycofał się z życia publicznego. Aktualnie muzyk prowadzi spokojne życie rodzinne w Trójmieście. Jednak nie zrezygnował z muzycznej kariery.

Ostatnio Liroy gościł w "Pytaniu na śniadanie". W rozmowie z Pauliną Drażbą Marzec opowiedział o tym, czym aktualnie się zajmuje.

- Dalej robię to samo co robiłem. Pracowałem nad muzyką do różnych filmów, gier. Nagrałem swoją płytę "Przerwa", która ukarze się w przyszłym miesiącu. Oprócz tego działa moja wytwórnia. Stworzyłem "Music Extrimer", taki agregator digitalowy dla artystów, aby mogli sprzedawać swoją muzykę na świecie - wyznał raper.