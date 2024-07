1 z 7

Już jest! Na youtubie pojawił się nowy teledysk do piosenki Michała Szpaka "Tic Tac Clock" z platynowej płyty "Byle być sobą"! Jest to już szósty singiel promujący ten bestseller. Tym razem zdjęcia do klipu powstały w pięknej Wenecji. Jak wyszło? Zobaczcie sami!

Nowy teledysk Michała Szpaka - Tic Tac Clock

Michał Szpak wciąż zaskakuje swoich fanów. Dowodem jest kolejny teledysk, który nagrał - zupełnie w innym stylu niż jego poprzednie klipy. Czy "Tic Tac Clock" będzie wakacyjnym hitem? Klimat teledysku jest bardzo gorący, a więc o to nie mamy obaw. Jak Wam się podoba?

Tekst piosenki "Tic Tac Clock"

Time

Empty space in my heart

I have to be strong

Anyway

It's enough

I don't want to fight

No more tears

No more lies

No more lies

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Empty emotions

I want to run away

(Tic tac tic tac tic tac)

Lies

I still hear in my head

I have to fight to forget

Far away

Love is waiting for me

Far away is my dream

Is my dream

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Empty emotions

I want to run away

I want to run away from you

(Tic tac tic tac tic tac)

Clock on my wall tells me that it's the truth

(Tic tac tic tac tic tac)

I want to run away from

This love

Empty emotions

I want to run away

(Tic tac tic tac tic tac)