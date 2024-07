1 z 8

Michał Szpak poleciał do Włoch. Artysta pokazał swoim fanom w sieci zdjęcia prosto z Wenecji, gdzie - jak się okazuje - wcale nie wypoczywa, a ostro pracuje! Co Szpak robi we Włoszech? Okazuje się, że piosenkarz bierze udział w sesji zdjęciowej, promującej jedną z marek kosmetycznych - dokładniej markę lakierów do paznokci, których Michał Szpak jest ambasadorem.

Już wkrótce fani Michała Szpaka będą mogli zobaczyć efekty sesji w malowniczej Wenecji. Tymczasem zobaczcie prywatne zdjęcia gwiazdora z Włoch. Ależ tam jest pięknie!

