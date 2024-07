Już jest! Na YouTubie pojawił się nowy teledysk Dody i zespołu Virgin do piosenki "Sens" z ich najnowszej płyty "Choni"! Oficjalna premiera singla miała miejsce w półfinale programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie gwiazda wykonała ten utwór na żywo. Jak Wam się podoba?

O czym jest nowy teledysk Dody?

Będzie bardzo artystyczny, obfity w wiele ukrytych symboli, przesłań, metafor. Dużo fantastycznych artystów składa się na sukces tego teledysku, więc myślę, że wszystkim się bardzo spodoba. Tam wszystko jest opowiedziane dlaczego i wręcz jest taki błagalny okrzyk do osoby, która zjawia się, żeby nie popełniała tych samych błędów, co reszta. Ty mnie nie sprzedawaj, ty mnie kochaj, chociaż ty spróbuj zrobić to, co ja jestem w stanie ci dać, czyli prawdziwą miłość - mówiła jakiś czas temu Doda w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria.