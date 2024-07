1 z 6

Doda wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami! W piątkowy wieczór artystka wraz z zespołem Virgin pojawiła się w półfinale show. Grupa wykonała swój najnowszy singiel - "Sens" - pochodzący z płyty Choni! Jak prezentowała się wokalistka?

Doda w Tańcu z Gwiazdami!

Doda wystąpiła w spektakularnej sukni od Patrycji Kujavy. Uwagę zwracały ogromne skrzydła, które gwiazda miała przypięte do pleców. Nawiązują one do jej nowego teledysku, właśnie do utworu "Sens". Gwiazda jak zwykle wzbudziła ogromne zainteresowanie fotoreporterów. Podoba się Wam jej stylizacja? Zobaczcie zdjęcia Dody z Tańca z Gwiazdami!

