Za nami pierwszy odcinek kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy przez kilka miesięcy ciężko pracowali na swój sukces w odcinku na żywo, a dobrym przykładem na to jest Grzegorz Łapanowski. Zobacz: Tak Łapanowski trenował do "TzG"

Wczoraj niewątpliwie prym na parkiecie wiodła Tatiana Okupnik. Wokalistka wraz z Tomaszem Barańskim zatańczyła zmysłową rumbę, którą zachwycili się jurorzy. W sumie artystka otrzymała w pierwszym odcinku 39 punktów, a wynik ten przeszedł do historii. Do tej pory udało się to tylko Ani Wyszkoni i Agnieszce Sienkiewicz, która od początku była faworytką w poprzednim sezonie. Teraz wszyscy czekają na kolejne efekty treningów Okupnik, bo na parkiecie jest bardzo seksowna i kusząca, dlatego jest na co popatrzeć.

Kibicujecie jej?

Wszystkie pary w pierwszym odcinku "TzG":