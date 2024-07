Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" już we wrześniu, a tymczasem w mediach pojawiają się już nazwiska uczestników. Niektóre gwiazdy wzbudzają ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem programu, jak choćby słynny detektyw Krzysztof Rutkowski. Na liście gwiazd nie pojawiła się jednak Małgorzata Rozenek. Iwona Pavlović komentuje, w jakiej roli chciałaby zobaczyć Małgorzatę Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami"...

Reklama

Małgorzata Rozenek pojawi się w jury "Tańca z gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" niezmiennie od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością. Na przestrzeni lat w tanecznym show wystąpiła plejada polskich gwiazd, a wielu tancerzy udział w programie potraktowało jako trampolinę do zdobycia ogromnej popularności. Do tej pory jednak w żadnej z edycji "Tańca z Gwiazdami" nie pojawiła się Małgorzata Rozenek. Reporterka "Jastrząb Post" zapytała Iwonę Pavlović, czy widziałaby Małgorzatę Rozenek w roli jurorki. "Czarna Mamba" odpowiedziała i okazuje się, że widziałaby gwiazdę w innej roli:

- Nie, niech ona zatańczy. Ja bym chciała, żeby ona zatańczyła! - powiedziała bez wahania Iwona Pavlović

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski oficjalnie w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie mają mieszane uczucia!

Iwona Pavlović w swoim komentarzu nawiązała też do metamorfozy, jaką Małgorzata Rozenek przeszła w ostatnim czasie.

- Ja bym wolała, żeby Małgorzata zatańczyła. Z takim ciałem jak ona nie wolno siedzieć. Z takim ciałem jak ona trzeba wyjść na parkiet i się pokazywać. Małgosiu, zapraszamy! - dodała jurorka.

East News

Iwona Pavlović, która słynie z ostrych wypowiedzi dodała jeszcze, że Małgorzata Rozenek w jury "Tańca z Gwiazdami" mogłaby oceniać występy jedynie z perspektywy amatorki. Jak wiadomo gwiazda TVN, choć uczęszczała do szkoły baletowej, to przez wiele lat nie miała wiele wspólnego z tańcem, w przeciwieństwie do swojego brata Mishy Kostrzewskiego, który jest zawodowym tancerzem i zasiadał nawet w roli jurora w programie "You Can Dance".

Zobacz także

Mateusz Jagielski/East News