Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" już jesienią w Polsacie, a tymczasem w mediach pojawiają się kolejne nazwiska gwiazd, które widzowie zobaczą na parkiecie tanecznego show. Ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem 13. edycji wzbudza słynny detektyw Krzysztof Rutkowski oraz Magda Mołek, która wcześniej miała odmówić udziału w show. Kto może liczyć na rekordową gażę?

Zaskakujące gaże gwiazd za udział w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Do niedawna na rekordową stawkę za udział w "Tańcu z Gwiazdami" mogła liczyć m.in Julia Wieniawa, która według doniesień medialnych miała otrzymać aż 30 tys. zł za jeden odcinek. W 13. edycji tanecznego show na podobną stawkę może liczyć Krzysztof Rutkowski za udział w "Tańcu z Gwiazdami". To jednak nie wszystko! Rekordową stawkę wynegocjował dla siebie również Michał Mikołajczak, znany z serialu "Na Wspólnej" czy "Prawo Agaty". A na jaką gażę może liczyć Magda Mołek? To duże zaskoczenie!

Obejrzyjcie całe wideo i dowiedzcie się, kto jeszcze wystąpi w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" i na jaką gażę za odcinek może liczyć...

