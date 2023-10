W rodzinie Gesslerów trwa bardzo radosny czas! Ostatnio głośno było o hucznej imprezie z okazji 70. urodzin Magdy Gessler, ale, jak się właśnie okazało, to nie był jedyny powód do świętowania, bowiem już wtedy na świecie pojawił się kolejny wnuczek znanej restauratorki! Tadeusz Müller właśnie poinformował na swoim Instagramie, że 9 lipca został ojcem.

Magda Gessler swoje 70. urodziny świętowała 10 lipca, a jak się właśnie okazało, dokładnie dzień wcześniej na świat przyszedł jej trzeci wnuk. Radosne wieści na ten temat dotarły do mediów dopiero teraz, w środę 12 lipca. Syn gwiazdy, Tadeusz Müller, pochwalił się w swoich mediach społecznościowych, że już od kilku dni jest tatą. Jak się okazało, razem ze swoją ukochaną powitał na świecie synka. Chłopiec otrzymał imię Antoni.

- Poród to najwspanialsze wydarzenie życia! Jest w nim tyle skrajnych intensywnych emocji zakończonych euforyczną radością i miłością rodziców, że trudno wyjść z podziwu! W moich oczach zszywa relację nićmi czułości i bliskości i wiem co czują wszystkie rodziny mające to za sobą ????

I ogólna myśl! Dziewczyny to gigantki i heroski a faceci mięczaki!

Małgosiu podziw to za mało powiedziane…Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień bo 9 lipca ???? - napisał szczęśliwy tata, Tadeusz Müller, publikując przy tym zdjęcie ze swoją pociechą.