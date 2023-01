Magda Gessler przekazała radosną nowinę! Restauratorka znów zostanie babcią

Zaraz po świętach Lara Gessler i Piotr Szeląg przeżyli stresujące chwile. Córka słynnej restauratorki niedawno ujawniła, że jej synek zachorował. Mały Bernard, który pojawił się na świecie we wrześniu br., trafił do szpitala. Gwiazda zdradziła, że dla rodziców to zawsze bardzo przejmująca sytuacja. Teraz przekazała, że chora jest również jej córka, Nena. Ze względu na ten szalony czas musiała zrezygnować z planów na Sylwestra. Lara Gessler opowiedziała o chorych dzieciach: "Mam nadzieję, że to się skończy niedługo" Tuż przed końcem roku synek Lary Gessler trafił do szpitala . Córka Magdy Gessler uspokoiła fanów i przekazała, że mały Bernard wrócił już do domu, a sytuacja jest stabilna. To jednak nie koniec zmartwień gwiazdy i jej męża, Piotra Szeląga. Okazało się, że również córka pary, Nena zaraziła się wirusem RSV. Najprawdopodobniej złapała go od młodszego braciszka. Szukając pozytywów, Lara Gessler stwierdziła, że przynajmniej nie musi izolować od siebie dzieci. Nena też ma RSV, co jest dobrą i niedobrą wiadomością. W sensie — niedobrą, bo szkoda, że jest w ogóle chora, ale dobrą w sensie tego, że jest chora na to samo i nie muszę ich izolować — powiedziała. Zobacz także: Magda Stępień znalazła sposób, by poradzić sobie po śmierci synka. "Jestem w stanie to udźwignąć" W dalszej części Lara Gessler przyznała, że początkowo nie wiedziała, co dolega jej córce. Choroby dzieci sprawiły, że córka słynnej restauratorki i Piotr Szeląg przeżyli zwariowany czas. Gwiazda ma nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy. Musi też uważać, by pociechy, szczególnie malutki Bernard, nie złapały innych infekcji. Ostatnie dwa dni nie wiedzieliśmy, co jej jest, więc dom wyglądał jak niezły cyrk. Bardzo ważne jest teraz, by młody się niczym innym nie zaraził, więc...