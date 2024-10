Liam Payne to znany brytyjski artysta, który zdobył rozpoznawalność na całym świecie jako członek grupy "One Direction". Informacja o jego tragicznej śmierci wstrząsnęła wszystkimi, a nic nie wskazywało na to, że może dojść do takiej tragedii. Muzyk spadł z balkonu hotelowego w Buenos Aires, a teraz w sieci pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać jego pokój, w którym się zatrzymał. To straszne, co się na nich znajduje!

Tak wyglądał pokój hotelowy Liama Payne'a? Te przerażające zdjęcia krążą po sieci

Późnym wieczorem 16 października w mediach obiegła informacja o śmierci Liama Payne'a. Już jako 15-latek artysta pojawił się w brytyjskiej edycji "X-Factor", w której jurorzy postanowili połączyć go z innymi wokalistami, z którymi później przez lata tworzył zespół "One Direction". Muzycy koncertowali po całym świecie, a na swoim koncie mają wiele hitowych kawałków takich jak "Story of my life" czy "What makes your beautiful", które mają ponad miliard wyświetleń na YouTubie.

Informacja o śmierci 31-latka wstrząsnęła mediami. 30 września muzyk przybył do Argentyny razem ze swoją dziewczyną — Kate Cassidy. Na Instagramie para chętnie udostępniała zdjęcia i oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych, ale jak podaje "TMZ" partnerka wokalisty wyjechał z Buenos Aires 14 października. Liam zameldował się wówczas w hotelu Casa Sur Palermo. Piosenkarz przebywał w Argentynie, by wziąć udział w koncercie Nialla Horana, z którym współtworzył zespół "One Direction".

Jak podają media, Liam Payne spadł z trzeciego piętra hotelowego balkonu. Takiej tragedii nikt się nie spodziewał i nic nie wskazywało na to, że może do niej dojść. Fani artysty w licznym gronie pojawiają się przed hotelem, w którym doszło do wypadku i zapalają znicze, by uczcić pamięć o zmarłym artyście. Natomiast fani na całym świecie wyrażają swój smutek i wsparcie dla jego rodziny poprzez hashtag #RIPLiamPayne, na którym fani dzielą się wspomnieniami związanymi z artystką.

Teraz w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać pokój hotelowy zmarłego artysty. Na zdjęciach można dostrzec m.in. rozbity telewizor, obok którego widać kieliszek. Na kolejnych zdjęciach widoczne są kawałki zwiniętej folii aluminiowej i biały proszek na przypalonym stole. Warto jednak podkreślić, że nie jest jasne, czy te zdjęcia rzeczywiście były zrobione w pokoju hotelowym artysty.

