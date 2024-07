Ewa Farna z pewnością może mówić o szczęściu patrząc na całkowicie skasowany samochód, którym wczoraj spowodowała poważny wypadek. Młoda gwiazda, która zaledwie kilka miesięcy temu odebrała prawo jazdy najprawdopodobniej zasnęła podczas jazdy, przez co straciła panowanie nad kierownicą. Auto dachowało a sama poszkodowana została odwieziona do szpitala (zobacz: Farna miała wypadek! Prowadziła po alkoholu!).

Niestety, w mediach pojawiły się doniesienia, że piosenkarka prowadziła auto pod wpływem alkoholu. Według policji, Farna miała we krwi jeden promil. Menedżerka artystki zaprzecza jednak tym informacjom i zapewnia, że wypadek był spowodowany zmęczeniem Farnej. Dzisiaj, jeden z czeskich portali internetowych opublikował zdjęcia samochodu gwiazdy po wypadku. Auto jest całkowicie zniszczone, przez co nadaje się jedynie do kasacji.

Zobacz jak wygląda samochód gwiazdy: