W styczniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się o rozpadzie wieloletniego związku Patrycji Markowskiej. Wokalistka nie ukrywała, że był to dla niej trudny czas, przez który podupadła na zdrowiu. Wygląda jednak na to, że los w końcu się do niej uśmiechnął, bo właśnie podzieliła się wyjątkowymi wieściami.

Patrycja Markowska zdradziła radosną nowinę

Byli razem od lat, a w 2008 roku doczekali się syna Filipa. Niestety, mimo to związek nie przetrwał próby czasu i w końcu oficjalnie się rozpadł. Patrycja Markowska o rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim mówiła raczej niewiele i długo zresztą unikała stanowczego potwierdzenia, że ich drogi się rozeszły. Gdy już otworzyła się na forum, przyznała, że cała sytuacja sporo ją kosztowała.

Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko, co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie. (...) Czułam się wtedy naprawdę fatalnie. Byłam pozamykana, ciało się wtedy zamyka - mówiła w marcu 2023 roku w programie Magdy Mołek ''W moim stylu''.

Patrycja Markowska

Potem Patrycja Markowska znów zamilkła i na próżno było wypatrywać nowych wypowiedzi na temat jej życia prywatnego. Przynajmniej tak było aż do teraz, bo artystka po raz kolejny zdobyła się na szczere i to nie byle jakie wyznanie! W wywiadzie dla magazynu "Twój Styl" 44-latka ponownie wróciła pamięcią do czasu związku z Jackiem Kopczyńskim.

Zamknęłam poprzedni rozdział. Nie jest idealnie, były momenty, gdy Jacek i ja chcieliśmy pourywać sobie głowy. Ale szanuję czas przeżyty razem. Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się

To jeszcze nie koniec, bo Patrycja Markowska zdradziła też, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna! Miłość dała jej dużo szczęścia, czego ona zupełnie się nie spodziewała.

To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia, przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć. (...) Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka! To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość

