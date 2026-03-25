Oskar, uczestnik 7. edycji "Kanapowców", wrócił do swoich obserwatorów, ale tym razem nie pokazał kolejnych zdjęć po metamorfozie, ale poinformował, że trafił do szpitala. Okazuje się, że stan zdrowia uczestnika hitu TTV pogorszył się na tyle, że niezbędna okazała się hospitalizacja. Oskar właśnie zabrał głos i mówi wprost, jaki jest jego stan...

Oskar z "Kanapowców" przeszedł spektakularną metamorfozę

Na starcie programu "Kanapowcy" Oskar ważył 131,5 kg i został sklasyfikowany w III stopniu otyłości. W ciągu udziału w show, który trwał pół roku wyszło na jaw, że Oskar z "Kanapowców" schudł aż 32 kg. Nie było łatwo, ale uczestnik zdecydował się zawalczyć o siebie i swoje zdrowie. Po zakończeniu emisji nie zniknął z przestrzeni publicznej i nadal publikuje efekty swojej metamorfozy w mediach społecznościowych i podkreśla, że wciąż działa konsekwentnie krok po kroku trzyma się nowej drogi.

Oskar po programie postawił nie tylko na zdrową dietę ale i treningi na siłowni. Teraz zaskoczył wpisem o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia...

Oskar z "Kanapowców" trafił do szpitala

Niespodziewanie dla wszystkich Oskar poinformował, że ma za sobą trudne dni, a po tym jak jego stan zdowia się pogorszył, trafił do szpitala. To sprawiło, że przeżył ciężkie chwile i musiał się zatrzymać, aby zadbać o zdrowie:

To były dla mnie bardzo ciężkie kilka dni. Mój stan zdrowia nagle się pogorszył i musiałem na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu. - wyznał Oskar z 7. edycji 'Kanapowców'

Uczestnik podkreśla, że ten trudny czas pokazał mu jeszcze bardziej, jak ważne jest zdrowie, a jest to wartość o której często zapominamy na co dzień:

Ogromna wdzięczność dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich osób, które okazały mi troskę i pomoc w tym czasie. Vielen Dank! 🇩🇪 Ten czas pokazał mi, jak ważne jest zdrowie i jak łatwo zapominamy o nim na co dzień.

Ostatecznie Oskar z "Kanapowców" poinformował, że wraca do zdrowia i może opuścić szpital:

Na szczęście najgorsze już za mną, dziś wracam do domu i powoli wracam do siebie. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście #zdrowie #szpital

Zobacz także:

fot. Instagram oskar_kanapowcy7_ttv