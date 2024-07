Wczoraj rozpoczęło się wielkie odliczanie do egzaminów maturalnych. Wśród tegorocznych maturzystów jest m.in. znana z programu "Top Model", Anna Bałon. Finalistka show wzięła udział w studniówce i zarazem pożegnała się z kolegami z liceum. Jeszcze w styczniu przeniesie się do warszawskiej szkoły, gdzie spokojnie będzie mogła pogodzić przygotowania do egzaminów maturalnych z pracą modelki.

- Ja zawsze miałam ambicję, żeby zdawać maturę, ale to teraz jest kwestia do przegadania z rodzicami i nauczycielami. Myślałam, że po programie wrócę normalnie do szkoły, ale mam tyle propozycji, że staram się godzić wszystko - tłumaczyła Anna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Bałon na imprezie towarzyszyły lokalne media. Nie odstraszyło to ani jej, ani kolegów z klasy przed dobrą zabawą. A bawiła się tak:

(zdjęcia pochodzą ze strony 24opole.pl)

