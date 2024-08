Roksana Węgiel jest już szczęśliwą mężatką! 19-latka chętnie udostępnia kadry ze swojej uroczystości na Instagramie, ale zaledwie dzień po znalazło się tam coś jeszcze. Wokalistka pokazała się w bardzo odważnej odsłonie, a dokładniej w koronkowej bieliźnie. Trzeba przyznać, że prezentuje się zjawiskowo!

Tak Roksana Węgiel ubrała się na noc poślubną

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają już za sobą swój wielki dzień, który z pewnością na zawsze pozostanie w ich pamięci. Uroczystość ślubna pary to jedno z największych wydarzeń tego roku w naszym show-biznesie. Zakochani wyglądali na bardzo szczęśliwych, a goście chętnie chwalili się kadrami z ich imprezy. Na wydarzeniu nie zabrakło pięknej scenerii, wykwintnych dań i znanych gości — ten dzień z pewnością był dla nich bardzo wyjątkowy. Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali również, jak spędzają czas po ślubie we dwójkę na łonie natury, ale to nie wszystko — na InstaStories wokalistki pojawiło się również bardzo odważne zdjęcie.

Zaledwie dzień po ślubie Roksana Węgiel zaskoczyła odważnym zdjęciem na swoim Instagramie. Wokalistka wrzuciła zdjęcie w białym koronkowym komplecie. 19-latka wyglądała dziewczęco i promiennie. Myślicie, że to właśnie w tym pokazała się ukochanemu w noc poślubną? Kevin Mglej może być dumny z takiej żony!

Roksana Węgiel nie ukrywa swojego szczęścia po swoim ślubie, ale również Kevin Mglej cieszył się, że został jej mężem. Po ceremonii oboje zmienili swój status na facebook'u, a wokalistka dodała nawet do swojego imienia nazwisko męża. Mamy nadzieje, że ich szczęście będzie trwać już na zawsze.

