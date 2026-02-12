Karolina Gilon nagle zabrała głos ws. "Love Island". Wspomniała też o relacji z Mateuszem
Karolina Gilon ostatnio zorganizowała Q&A na swoim Instagramie, w którym poruszyła wiele nurtujących fanów tematów. Odpowiedziała między innymi na pytanie, czy jest szansa na powrót "Love Island" i jej w roli prowadzącej show oraz zdradziła, jak naprawdę zrodziło się uczucie pomiędzy nią, a Mateuszem.
Karolina Gilon po dłuższej przerwie powróciła na Instagram. Niedawno wyjaśniła, czym była spowodowana jej przerwa od aktywności w social mediach. Jak się okazało, gwiazda miała naprawdę intensywny czas w swoim życiu, który obfitował w ważne zmiany, a jedną z nich była przeprowadzka do nowego lokum.
Teraz jednak wróciła z jeszcze większym zaangażowaniem do swoich fanów i od razu pospieszyła z serią Q&A na Instagramie, dzięki czemu internauci poznali odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. Sprawdźcie co ujawniła.
Karolina Gilon zabrała głos ws. "Love Island"
Jedno z pytań skierowanych do Karoliny Gilon związane było z programem "Love Island", który jakiś czas temu zniknął z ramówki Polsatu.
Czy są jakieś szanse lub ploteczki, kiedy powróci LI i nasza kochana Gigi?
Karolina Gilon odpowiedziała wprost:
Dużo pytań w temacie LI. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Zrobiliśmy 9. edycji - to bardzo dużo jak na realia tv. Ilość edycji wynikała z super oglądalności. Czasami brak kontynuacji wynika z innych czynników. W to nie będę się zagłębiać. Nie wiem, czy program wróci. Nawet jeśli, to nie wiem, czy ja w nim wezmę udział. Najważniejsze, że mamy happy end w postaci mojej super rodzinki, za którą jestem wdzięczna temu programowi
Karolina Gilon o relacji z Mateuszem
Podczas tej samej sesji Q&A Karolina Gilon odpowiedziała również na pytanie dotyczące jej relacji z Mateuszem Świerczyńskim, z którym poznała się właśnie dzięki "Love Island"! Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę, która w styczniu ub. roku powiększyła się o ich synka, Franka.
Jak to się zaczęło z Matim? Już w programie zaiskrzyło czy po?
Karolina Gilon opowiedziała, jak naprawdę narodziło się jej uczucie z Mateuszem.
Zdecydowanie po. Podczas programu miałam go za fajnego faceta, ale nie rozkminiałam go w tych kategoriach. Nie szukałam tam chłopaka dla siebie. Po programie też był moim kumplem, z którym super mi się gadało. Zaiskrzyło później. Jakoś mnie tak ruszyło, jak napisał mi pewnego dnia ,,ale chciałbym sie zakochać... Tak na serio zakochać''. Zabiło mi wtedy serduszko i jakoś od tego momentu nasze koleżeństwo zaczęło sie przemieniać w love story. Pocałował mnie na kocyku nad Zegrzem i tak już zostało
Spodziewaliście się, że właśnie tak narodziła się ich miłość?
