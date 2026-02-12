Karolina Gilon po dłuższej przerwie powróciła na Instagram. Niedawno wyjaśniła, czym była spowodowana jej przerwa od aktywności w social mediach. Jak się okazało, gwiazda miała naprawdę intensywny czas w swoim życiu, który obfitował w ważne zmiany, a jedną z nich była przeprowadzka do nowego lokum.

Teraz jednak wróciła z jeszcze większym zaangażowaniem do swoich fanów i od razu pospieszyła z serią Q&A na Instagramie, dzięki czemu internauci poznali odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. Sprawdźcie co ujawniła.

Karolina Gilon zabrała głos ws. "Love Island"

Jedno z pytań skierowanych do Karoliny Gilon związane było z programem "Love Island", który jakiś czas temu zniknął z ramówki Polsatu.

Czy są jakieś szanse lub ploteczki, kiedy powróci LI i nasza kochana Gigi? - zapytał jeden z fanów

Karolina Gilon odpowiedziała wprost:

Dużo pytań w temacie LI. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Zrobiliśmy 9. edycji - to bardzo dużo jak na realia tv. Ilość edycji wynikała z super oglądalności. Czasami brak kontynuacji wynika z innych czynników. W to nie będę się zagłębiać. Nie wiem, czy program wróci. Nawet jeśli, to nie wiem, czy ja w nim wezmę udział. Najważniejsze, że mamy happy end w postaci mojej super rodzinki, za którą jestem wdzięczna temu programowi - odparła Karolina Gilon

Karolina Gilon o relacji z Mateuszem

Podczas tej samej sesji Q&A Karolina Gilon odpowiedziała również na pytanie dotyczące jej relacji z Mateuszem Świerczyńskim, z którym poznała się właśnie dzięki "Love Island"! Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę, która w styczniu ub. roku powiększyła się o ich synka, Franka.

Jak to się zaczęło z Matim? Już w programie zaiskrzyło czy po? - zapytał jeden z internautów

Karolina Gilon opowiedziała, jak naprawdę narodziło się jej uczucie z Mateuszem.

Zdecydowanie po. Podczas programu miałam go za fajnego faceta, ale nie rozkminiałam go w tych kategoriach. Nie szukałam tam chłopaka dla siebie. Po programie też był moim kumplem, z którym super mi się gadało. Zaiskrzyło później. Jakoś mnie tak ruszyło, jak napisał mi pewnego dnia ,,ale chciałbym sie zakochać... Tak na serio zakochać''. Zabiło mi wtedy serduszko i jakoś od tego momentu nasze koleżeństwo zaczęło sie przemieniać w love story. Pocałował mnie na kocyku nad Zegrzem i tak już zostało - odparła Gilon

Spodziewaliście się, że właśnie tak narodziła się ich miłość?

Fot. Instagram Karolina Gilon

