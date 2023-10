Małgorzata Rozenek po świętowaniu urodzin Tadeusza pochwaliła się kolejną wyjątkową relacją z siedemnastych urodzin Stanisława. Najstarszy syn prowadzącej "Dzień dobry TVN" nie ukrywał zaskoczenia wyjątkowym tortem, mówiąc wprost: "Piękny, mega!". Małgorzata Rozenek zaskoczyła też życzeniami, są naprawdę bardzo osobiste...

Małgorzata Rozenek świętuje 17. urodziny syna

Dla Małgorzaty Rozenek przełom maja i czerwca to festiwal urodzin. To właśnie w tym czasie wszyscy domownicy świętują urodziny, a gwiazda każdego zaskakuje wyjątkowym tortem, który nawiązuje do ich zainteresowań. Teraz przyszła pora na świętowanie urodzin Stanisława, który właśnie skończył 17 lat. Małgorzata Rozenek przypomniała, że to właśnie z najstarszym synem spędziła najwięcej czasu, kiedy nie pracowała i wspomina to jako piękny czas:

Festiwal urodzinowy trwa???? 4.06 to nie tylko marsz, a przede wszystkim urodziny naszego syna Stasia. Pierwszy wyczekany, noszony na rękach i całowany prawie bez przerwy. Jak go rodziłam martwiłam się wszystkim, czy mu za ciepło, czy nie za zimno, czy je tyle ile trzeba. Czy oddycha? Pierwsze dziecko zawsze ma najgorzej ???? z drugiej strony najdłużej miał mnie w domu. Do piątego roku życia Stasia nie pracowałam, więc spędzaliśmy razem całe dnie. Piękny to był czas.

Gwiazda nie ukrywa, że najstarszy syn nadal ją rozczula i choć w jego życiu wiele się dzieje, to znajduje czas, aby spędzić z nią czas:

Teraz Staś kończy 17 lat, ma ważne egzaminy w szkole, ale ciągle jest moim maleńkim chłopcem, który potrafi przyjść i się przytulić bez powodu, albo pocałować mnie w czoło jak siedzę na kanapie. Żyj Stasiu szczęśliwie i pełnią życia. Żyj tak jak sobie wymarzysz. My zawsze będziemy z Tobą. Kochamy Cię wszyscy całym sercem ❤️ jesteśmy rodziną ❤️

Internauci są pod wrażeniem wyjątkowych urodzin Stanisława i pięknego tortu, jaki otrzymał. Widać, że nastolatek był wzruszony i zadowolony z życzeń i uścisków, szczególnie tych ze strony małego Henia.

- Wszystkiego najlepszego! Ale mu zazdroszczę tortu Pokemon????

- Pani Małgosiu jest pani wspaniałą mamą. Wszystkiego najlepszego dla Stasia. ????

- Fajnie się patrzy na taka rodzinkę ❤️ widać, że się bardzo kochacie

Zobaczcie wszystkie zdjęcia z urodzin Stanisława Rozenka. Już za rok najstarszy syn Małgorzaty Rozenek wkroczy w dorosłość.

