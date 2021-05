Małgorzata Rozenek świętuje urodziny syna w Meksyku. Przygotowała dla Tadeusza prawdziwą niespodziankę!

To będzie dla całej rodziny Majdanów wyjątkowy czas. Jak donosi w "Party", już w połowie maja Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem Radosławem Majdanem i dziećmi wyjeżdżają do Meksyku. Nad Morzem Karaibskim spędzą aż miesiąc, co oznacza, że właśnie tam będą obchodzić roczek synka Henia. Ale nie tylko! Powodów do świętowania będzie więcej, bo w czasie rodzinnych wakacji urodziny będą mieli również starsi synowie! 24 maja Tadeusz skończy 11 lat, a 4 czerwca 15 świeczek zdmuchnie Stanisław . Ale to nie wszystko, bo dokładnie w Dzień Dziecka 43 lata skończy Małgorzata. Jak Małgorzata Rozenek-Majdan będzie świętować pierwsze urodziny Henia? Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że urodziny chłopców to dla niej jedne z najważniejszych świąt, dlatego zawsze należycie je celebrują. W tym roku jednak będą je obchodzić nieco inaczej niż dotychczas. W Warszawie zawsze organizowaliśmy chłopcom imprezy tematyczne. W tym roku wyłamiemy się z tradycji, ale słońce i piękne widoki nam to zrekompensują – cieszy się Małgorzata Rozenek Gwiazda zdecydowała, że w tym roku urodzinowe imprezy – swoją i starszych synów – po prostu przesuną w czasie. W Meksyku rodzinnie uczczą tylko roczek najmłodszego, Henia. Urodziny Henia, którego podczas naszej pierwszej wyprawy do Meksyku żartobliwie nazwaliśmy Nachosem, zorganizujemy pewnie w jakiejś lokalnej restauracji. Po powrocie do Polski, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, planujemy większą imprezę dla chłopców – dodaje w rozmowie z "Party". Okazuje się, że na razie Henio Majdan nie wykazuje jeszcze zainteresowania piłką nożną. Ale to wcale nie martwi Małgorzaty i Radosława, bo na sportowe pasje przyjdzie jeszcze czas. Teraz "dzidziuś Majdana" kocha misie i auta i to to właśnie one będą...