Radosław Majdan w najnowszym wpisie na Instagramie skomentował debiut Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN" i publicznie pogratulował sukcesu swojej żonie. W sieci pojawiło się zdjęcie ze studia śniadaniowego programu, do którego przyjechali najbliżsi Małgorzaty Rozenek. Zobaczcie sami i sprawdźcie, co napisał Radosław Majdan! Radosław Majdan gratuluje Małgorzacie Rozenek po debiucie w "Dzień dobry TVN" Na ten dzień Małgorzata Rozenek czekała od dawna. Gwiazda TVN już jakiś czas temu głośno przyznała, że chciałaby poprowadzić "Dzień Dobry TVN", a kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze doniesienia, że wkrótce spełni się jej marzenie. Podczas ramówki TVN oficjalnie ogłoszono, że Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński zostali nowymi prowadzącymi śniadaniowy program stacji. W miniony poniedziałek nowi prowadzący zadebiutowali na ekranie, a Małgorzata Rozenek popłakała się po wyjściu z "Dzień Dobry TVN". Teraz Radosław Majdan postanowił publicznie pogratulować ukochanej żonie. To był dla naszej rodziny bardzo emocjonujący dzień😇moja Małgorzata spełniła swoje zawodowe marzenie💥a co najważniejsze wypadła doskonale👍🤩cała rodzina złożyła gratulacje👋💐 co bardzo wzruszyło ,,nową prowadzącą” DDTVN😢😃 gratuluję Pysiuniu😘- napisał na Instagramie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek nawiązała do Dody w "Dzień Dobry TVN"? "Zaczynasz z grubej rury" stwierdziła Magda Gessler Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Radosław Majdan (@r_majdan) Pod...