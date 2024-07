Dokładnie rok temu, 15 lipca 2023 roku media obiegła tragiczna informacja. W Krakowie doszło bowiem do dramatycznego wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti, a także trzech jego kolegów. W pierwszą rocznicę śmierci Patryka Peretti pojawiły się nowe zdjęcia miejsca jego wiecznego spoczynku. To, co pojawiło się na grobie syna Sylwii Peretti dosłownie ściska serce i trudno powstrzymać łzy...

Pierwsza rocznica śmierci Patryka Peretti. Tak dziś wygląda jego grób. Poruszający widok

Sylwia Peretti po tragicznej śmierci syna wycofała się z życia publicznego i tylko od czasu do czasu zamieszcza na swoim Instagramie wpisy, w których wspomina Patryka. Udzieliła też jedynie jednego wywiadu dla magazynu Viva!, w którym nie ukrywała, jak ciężko jest jej żyć po stracie jedynego dziecka.

Śmierć mojego syna Patryka wydarzyła się po nic i nie widzę w niej żadnego sensu. Nie będę na siłę tłumaczyć sobie, że potrzebuję czasu, że czas wyleczy moje rany, że gdzieś w tle doświadczenia, jakim jest strata dziecka, ukryta jest wielka życiowa lekcja. Tam nie ma nic poza bólem, który rozrywa mnie od momentu, kiedy otwieram rano oczy, aż do chwili, kiedy zasypiam wieczorem - mówiła Sylwia Peretti w rozmowie z Vivą!

Dziś, 15 lipca 2024 roku mija rok od tego tragicznego wydarzenia. Sylwia Peretti razem z rodziną bardzo dba o grób Patryka, na którym nie brakuje chwytających za serce szczegółów. Jednym z nich jest znicz ze wzruszającym napisem.

Synek... Byłeś, jesteś i zawsze będziesz miłością mojego życia. Kocham Cię

Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Syn Sylwii Peretti zginął tragicznie w wieku 24 lat. Na grobie Patryka Peretti zawsze jest mnóstwo kwiatów i zniczy. Tak dziś wygląda miejsce jego wiecznego spoczynku.

