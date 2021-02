Amanda Bynes (34 l.) zaczęła swoją karierę bardzo wcześnie, miała zaledwie 13 lat, kiedy dostała swój własny program "The Amanda Show" ("Szał na Amandę"). Później zagrała w serialu "Siostrzyczki", potem pojawiła się w filmach "Czego pragnie dziewczyna" czy "Ona to on". Jej idealnie wykreowany wizerunek grzecznej i pewnej siebie nastolatki runął w 2012 roku. Wtedy zaczęły pojawiać się w jej życiu liczne problemy z alkoholem, narkotykami i prawem. Poznajcie jej historię.

Amanda Bynes - od grzecznej nastolatki po kryminalistkę

Amanda Bynes została kilkukrotnie zatrzymana oraz aresztowana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Aktorka nie przyznawała się do winy, co więcej na Twitterze pisała nawet w tej sprawie do Baracka Obamy z prośbą o zwolnienie policjanta, który ją zatrzymał. W tym samym czasie sporo imprezowała oaz pokazywała w mediach społecznościowych coraz odważniejsze zdjęcia - pozowało prawie nago lub w seksownej bieliźnie. Bynes w 2013 roku w jednym z wywiadów pod wpływem alkoholu wyznała, że ma dość życia. Jakiś czas po tym wywiadzie - w maju 2013 została aresztowana w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Po tej akcji została poddana obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

Amanda Bynes - czy wróci do aktorstwa?

Amanda Bynes od tego momentu jest czysta. Nie pije alkoholu i twierdzi, że nie bierze narkotyków. Co więcej, w 2017 roku wyznała w wywiadzie dla "InStyle", że chciałaby wrócić do aktorstwa.

Tęsknię za aktorstwem i mam dla Was niespodziankę - zamierzam do tego wrócić. Chciałabym grać w telewizji. Może kilka gościnnych występów w serialach, których jestem fanką albo show, gdzie ja byłabym główną gwiazdą - powiedziała w wywiadzie z magazynem InStyle.

Amanda nie chce poprzestawać jednak nie grze aktorskiej, ma w planach stworzenie własnej marki odzieżowej.

Amanda Bynes wystąpiła w filmie "Czego pragnie dziewczyna". O czym opowiada film? Daphne, przebojowa 17-latka z Nowego Jorku, chce poznać ojca, brytyjskiego arystokratę, który porzucił jej matkę, kiedy ta była w ciąży. W tym celu udaje się do Londynu.

Mat. pras.

Amanda Bynes zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą. Największe wrażenie zrobił na wszystkich tatuaż na twarzy - to proste serce! Wizerunek grzecznej dziewczynki w tym momencie legł w gruzach...

Instagram/Amanda Bynes

Amanda Bynes zmieniła kolor włosów i zupełnie zmieniła wizerunek. Jest w związku z Paulem Michaelem, z którym jakiś czas temu planowała ślub.

East News

Amanda Bynes nie przypomina siebie sprzed lat. Jak oceniacie jej nowy look? Gwiazda twierdzi, że skończyła z nałogami. Uprawia sport i pomaga bezdomnym.