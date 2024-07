Doda zmęczona aferą wokół pobicia jej byłego menadżera, pracą nad nowym klipem, zmianami w jej otoczeniu i prawnymi zawirowaniami, postanowiła zregenerować siły. W tym celu udała się na wakacje na Ibizę razem ze swoją przyjaciółką i stylistką paznokci, Sylwią Pfajfer.

Ibiza słynie raczej z tego, że zamiast regenerować siły można je zużyć do oporu. Doda zapewne bawi się całkiem nieźle, o czym świadczą zdjęcia jakie dostała nasza redakcja. Mamy nadzieję, że gwiazda zregeneruje siły i z powerem powróci na letnią trasę koncertową. Zgodnie z obietnicami, po powrocie rozpoczną się zdjęcia do singla "Fuck It" nagranego z Fokusem.