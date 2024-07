Od dziś na Fleszstyle.pl będziemy odkrywać tajniki piękna gwiazd. Mamy zamiar zaglądać do torebek aktorek, piosenkarek i osobowości show biznesu w poszukiwaniu najciekawszych kosmetyków i gadżetów. Dzięki nam dowiecie się czym pachną gwiazdy, czego używają do pielęgnacji ust, a czego do włosów. Ale również jakie są ich ulubione marki kosmetyczne oraz urodowe triki. Obiecujemy, że czeka was wiele niespodzianek!

Nasz nowy cykl rozpoczynamy od zawartości torebki Natalii Lesz. Gwiazda, która od lat znana jest w wyczucia stylu i kreacji od światowych projektantów mody odkrywa przed wami swoją zawartość torebki. To właśnie z tymi kosmetykami i akcesoriami artystka nie rozstaje się na co dzień. Dowiedzcie się czego używa Natalia Lesz.

