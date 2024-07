Szymon Hołownia apeluje o pomoc. W sobotę około godz. 17, podczas spaceru nad rzeką, zaginął jego pies - Grafit. Niedawno zaadoptował go wraz z drugim psem z warszawskiego schroniska na Paluchu.

Jak pisze dziennikarz na Facebooku, okoliczności zaginięcia Grafita były dramatyczne. Miało to miejsce po spotkaniu z watahą dzików, podczas spaceru brzegiem rzeki Świder.

Wygląda na to, że pies był mu bliski.

Przygotowania do adopcji Grafita trwały wiele miesięcy, bo to pies który nigdy nie mieszkał w domu, wciąż się aklimatyzował do relacji z człowiekiem (z powodzeniem), ale wciąż jest jeszcze w relacjach z ludźmi bardzo ostrożny (nie agresywny, to wielki pieszczoch, ale gdy kogoś nie zna - raczej najpierw wycofujący się na dystans) - napisał Szymon Hołownia.