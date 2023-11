Szymon Hołownia to polski dziennikarz, pisarz i polityk, a od niedawna również marszałek sejmu RP. W przeszłości niezwykle rzadko opowiadał o swoim życiu prywatnym. Dopiero po długim czasie fani dowiedzieli się, że ma żonę i córkę. Ponadto Hołownia jest bardzo religijną osobą, co wielokrotnie podkreślał.

Szymon Hołownia w przeszłości dwukrotnie przebywał w nowicjacie zakonu dominikanów. Dwukrotnie zrezygnował z pobytu. Za pierwszym razem z powodu problemów zdrowotnych, natomiast za drugim uznał, że nie jest to miejsce dla niego.

Hołownia wraz ze współprowadzącym program "Mam talent" - Marcinem Prokopem w 2019 roku wydali książkę "Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci". Jest to podwójna autobiografia. Dziennikarze w swoim dziele pisali zarówno o przeszłości, jak i obecnej sytuacji, która działa i dzieje się w kraju. Szymon Hołownia przyznał w książce, że zdarzyło mu się nie raz zaobserwować niestosowne zachowania duchownych.

Raz jeden z księży próbował przekroczyć moje granice, nie bardzo wiem nawet, o co mu chodziło, chyba chciał mnie objąć na pożegnanie, a może nie tylko to, w każdym razie dostał w mordę. Z tak zwanego plaskacza, przy czym odepchnąłem go też na tyle mocno, że się przewrócił na tapczan czy wersalkę, przy której stał

- napisał Hołownia w autobiografii.