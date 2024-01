Chociaż o Szymonie Hołowni od zawsze mówiło się całkiem sporo, odkąd został marszałkiem Sejmu, każdego dnia króluje w nagłówkach polskiej prasy. Odbiorcy interesują się jednak nie tyko jego życiem zawodowym, ale w szczególności prywatnym. On sam zdradził co nieco podczas niedawnego wywiadu.

Szymon Hołownia wdał się w romans ze znaną aktorką?

Od 2016 roku Szymon Hołownia jest mężem Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, z którą doczekał się dwóch córek: Marii i Elżbiety. Marszałek co jakiś czas opowiada o ukochanej i pokazuje rodzinne kadry w sieci. Odbiorcy jednak chętnie odkopują jego historie z przeszłości, zanim jeszcze powiedział sakramentalne "tak".

Niedawno to on sam podzielił się zdumiewającym wyznaniem na temat "epizodu" ze znaną aktorką, do którego doszło, gdy wstąpił do klasztoru. Chociaż nie zdradził jej imienia i nazwiska, wyznał, że widzowie mogli oglądać ją w amerykańskim serialu. Gdy kobieta dowiedziała się o życiowych zamiarach Szymona, ponoć wynajęła samolot i prędko do niego pospieszyła!

Kilka dni po tym, jak dowiedziała się, że zatrzasnęły się za mną drzwi klasztoru, przyleciała do Polski wynajętym samolotem, a następnie woziła mnie przez kilka godzin po Poznaniu, próbując wymusić zmianę decyzji - wyznał.

Szymon Hołownia pozostawał jednak nieugięty i odesłał kobietę z kwitkiem. Historia zakończyła się w najbardziej zdumiewający sposób, bo niedługo po tym, jak aktorka pogodziła się z przegraną, wzięła ślub z dziewczyną!

Gdy otwierałem furtkę (klasztoru - przyp. red.), dźwigając komplet autografów, czułem się, jakbym wracał z planu, ale zamiast oklasków bracia powitali mnie zdrowym chichotem. Poczułem grunt pod nogami. Dla mnie wtedy właśnie filmowy schemat się skończył - dla niej jak widać nie. Odleciała z płaczem, co nie przeszkodziło jej kilka miesięcy później zostać żoną innej, równie miłej dziewczyny

