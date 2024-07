Kaja Śródka i Borys Szyc przechodzą kryzys?! Według najnowszych doniesień nad związkiem pary pojawiły się czarne chmury. Jak podaje „Fakt” Kaja ma już dość zbyt częstych spotkań Borysa z kolegami, po których wraca do domu nad razem. Para ponoć coraz częściej się kłóci o zbyt rozrywkowy tryb życia Szyca.

- Kaja w imię miłości wybacza mu i wciąż do niego wraca, a on zachowuje się jakby było mu wszystko jedno. Nie pomagają ani prośby Kai, ani groźby i łzy. Nie wiem jak długo ona jeszcze zniesie tę sytuację- zdradza znajomy pary.

Wszystko wskazuje więc na to, że Borys zatęsknił za imprezowym i beztroskim stylem życia. Mamy jednak nadzieję, że para pokona chwilowe problemy i już wkrótce zobaczymy ich na ślubnym kobiercu!

Reklama

Trzymamy kciuki!