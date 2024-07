Agnieszka Szulim zdradziła, jak dba o sylwetkę! Dziennikarka na konferencji ramówkowej TVN Style przyćmiła inne gwiazdy i zachwyciła swoimi nogami do nieba. Szczupłą sylwetkę prezenterka podkreśliła koronkową, krótką sukienką. Agnieszka Szulim od zawsze mogła pochwalić się idealną figurą, ale teraz postanowiła zadbać o nią nieco bardziej. Razem z koleżankami uczęszcza na jogę, czym często chwali się na Instagramie oraz trenuje z Ewą Chodakowską. Poza tym bardzo dba o to, co je.

Zdrowo się odżywiam i trenuję. Myślę, że to jest tak naprawdę jedyny mądry sposób, żeby o siebie zadbać. Ja lubię ćwiczyć. Joga jest świetna, a my z moimi koleżankami mamy super instruktorkę. To jest bardzo dynamiczna joga połączona z fitnessem. Staram się jak mogę. Mam już 38 lat na karku. Kiedyś trzeba było się wziąć do roboty - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Agnieszka miała jednak konkurentkę, ponieważ na tym samym spotkaniu pięknymi nogami pochwaliła się Maja Sablewska. Stylistka w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak ona to robi, że utrzymuje taką formę. Którą z pań wolicie?

