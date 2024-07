1 z 5

Ostatnie tygodnie w życiu zawodowym Agnieszki Szulim stały pod znakiem skandalu wokół bójki z Dodą, do której doszło w Chorzowie. Dziennikarka TVN zapowiedziała wniesienie sprawy do sądu, podczas gdy media donosiły o nowych szczegółach awantury. W niedzielę wyemitowano też długo oczekiwany pierwszy odcinek nowego sezonu "Na Językach". Przypomnijmy: Wrócił program Szulim. O aferze z Dodą ani słowa, za to opowiadała o...

To jednak nie koniec nowości w życiu zawodowym Agnieszki. Ostatnio na jej Instagramie i Facebooku pojawiły się tajemnicze zdjęcia z wspólnej sesji z Pauliną Krupińską i Natalią Klimas. Panie pozują we trójkę w białych koszulach i seksownie obcisłych dżinsach, robiąc przy tym zwariowane miny.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Szulim, Krupińska i Klimas wystąpią w nowej kampanii reklamowej marki Levi's. Nasze źródło donosi, że już wiosną zobaczymy je w reklamie jednego z modeli dżinsów, a wspólna sesja to tylko część całej kampanii. Wybór akurat tych nazwisk również nie jest przypadkowy - w końcu cała trójka to aktualne gwiazdy TVN...

Trio Szulim-Krupińska-Klimas zachęci was do zakupów? Zobaczcie jak szalały na planie sesji: