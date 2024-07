Agnieszka Szulim jest znana ze swojej wyjątkowej miłości do zwierząt. Ostatnio musiała pożegnać się ze swoją ukochaną suczką Figą, która miała nowotwór. Szulim robiła wszystko, żeby Figa czuła się jak najlepiej aż do końca. Szulim ma teraz nowego psa. To kochany jamnik Dżudi. Jak im się mieszka razem?

Weszła do domu, rozejrzała się i pomyślała "Tak, to tu!" - opowiedziała nam Szulim.

A ile zwierzaków z Piotrem Starakiem chcieliby maksymalnie przygarnąć? Zobaczcie nasze wideo, żeby się dowiedzieć!

Nowy pies Agnieszki Szulim.

Wcześniej Agnieszka była bardzo zżyta z Figą.