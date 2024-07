Informowaliśmy Was ostatnio o kontrowersyjnej wypowiedzi Adama Sztaby, który skrytykował występ Sylwii Grzeszczak. Młoda artystka jako gwiazda wieczoru wystąpiła na scenie „Must Be The Music”. Niestety, repertuar piosenkarki nie spodobał się jednemu z jurorów, który życzył uczestnikom show, żeby nigdy nie musieli śpiewać podobnych utworów.

Okazuje się, że zachowanie Adama Sztaby nie spodobało się producentom programu.

- Adam został zatrudniony, by oceniać uczestników, a nie zaproszonych przez nas gości. To było nie tylko nie na miejscu, ale po prostu niegrzeczne- zdradził w „Fakcie” pracownik muzycznego show.

Według doniesień tabloidu, Sztaba będzie teraz musiał przeprosić Sylwię Grzeszczak za swoją wypowiedź.

Uważacie, że Sztaba rzeczywiście przesadził?

