Wygląd Michała Szpaka w samego początku wzbudzał ogromne kontrowersje. Burza loków, krzyczące, pełne dodatków stroje, buty na koturnach i kobiecy makijaż to znak rozpoznawczy młodego muzyka.

Kiedy Michał przyjął propozycję udziału w „Tańcu z Gwiazdami” wszyscy zaczęli się zastanawiać czym teraz zaskoczy widzów. Stylistka programu może mieć kłopot, by zaprojektować strój, który zaakceptuje Szpak. Dorota Williams nie obawia się jednak nowego wyzwania.

- Michał będzie się musiał dostosować do niektórych reguł tańca towarzyskiego. Ale my zawsze traktujemy nasze gwiazdy w sposób indywidualny. Jak Michał zechce i zaakceptuje to Agustin Egurrola, to może tańczyć nawet w sukience i szpilkach!- zdradziła Williams w rozmowie z „Faktem”.

Wygląda więc na to, że Michał będzie miał okazję zaprezentować się w jeszcze bardziej widowiskowych strojach niż dotychczas.

Myślicie, że Michał odważy się wystąpić w sukience?

