Karolina Szostak, Ekskluzywny Menel, Rafał Jonkisz, Natalia Janoszek i Elżbieta Zapendowska podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z 2015 roku. Co gwiazdy zapamiętały najbardziej z mijającego roku? Karolina Szostak na przykład sylwestra:

Nigdy nie zapomnę spontanicznego Sylwestra w Nowym Jorku na Time Square - zawsze chciałam to przeżyć, poczuć atmosferę, zobaczyć tę magiczną kulę o północy i udało się - mówi Party.pl Szostak.

Ale to nie wszystko dziennikarka nie byłaby sobie, gdyby najbardziej w jej pamięci nie zapadły wydarzenia sportowe.

Sportowo - awansu piłkarskiej Reprezentacji Polski do euro 2016, wspaniała postawa polskich piłkarzy, których do zwycięstw prowadzi Adam Nawałka. A także Krzysztof Głowacki Mistrzem Świata, zakończenie pewnej epoki w boksie czyli przegrana Kliczki oraz bratobójczy pojedynek w MMA - Mamed Chalidov kontra Michał Materla - ogromne emocje towarzyszyły temu pojedynkowi, gdyż przyjaciele mieli nigdy nie stanąć przeciwko sobie, a jednak doszło do walki - mówi nam Szostak.

Ale są też romantyczne wspomnienia z 2015 roku. Ekskluzywny Menel czyli Kamil Pawelski zapamięta swoje zaręczyny!

Z 2015 roku zapamiętam najbardziej nasze zaręczyny - moje i teraz mojej narzeczonej Wiktorii, wydanie książki i to, że nauczyłem się cieszyć każdym dniem - zdradza nam Ekskluzywny Menel.

Co ciekawe na 2016 planuje...

Nadal cieszyć się każdym dniem, aby być dobrym człowiekiem dla innych i dobrym mężem.

livin' your life like it's golden ???? | www.instagram.com/ekskluzywny_menel#ekskluzywnymenel

Posted by Ekskluzywny Menel on 30 listopada 2015

Natalia Janoszek nasza polska gwiazda z Bollywood uważa, że 2015 rok był dla niej bardzo szczęśliwy. Co zapamięta najbardziej?

To, że otrzymałam nagrodę dla najlepszej aktorki młodego pokolenia Bollywood Golden Achiver Award za rolę w filmie "Flame" w Indiach. Potem wygrałam konkurs World Beauty Queen 2015 w Korei i oczywiście, że dostrzegły mnie polskie media, czyli debiut na polskiej „ściance" - mówi nam Janoszek.

Polish-Korean team???????????? Kisses from Miss Poland, Miss Korea and Mister International Korea 2015 Ron Lee:)Buziaki z Seulu...

Posted by Natalia Janoszek on 21 sierpnia 2015

Elżbieta Zapendowska też uważa, ze 2015 był dla niej małą rewolucją.

Na pewno nie zapomnę z tego roku takich wydarzeń jak przeprowadzka do Warszawy. Wprawdzie wciąż tęsknię za wsią, ale cieszę się, że znów mieszkam w stolicy. Na pewno nie mogę nie wspomnieć o 11. edycji "Must Be The Music", którą realizujemy, bo przyznam szczerze, że to mnie zaskoczyło - powiedziała Party.pl Zapendowska.

Rafał Jonkisz, nasz Mister Polski zapamięta na długo 2015 rok, bo w nim uratował komuś życie oraz zaczął pierwsza pracę w życiu, przy układaniu kostki brukowej!

Nie zapomnę sytuacji, kiedy w wakacje musiałem pomóc topiącemu się chłopcu. Chciał naśladować popisy akrobatyczne skacząc do wody. Niestety, był niedoświadczony. Zachłysnął się wodą. Wspólnie z kolegą i innymi osobami wyciągnęliśmy go szybko z wody. Kolejną niezapomnianą sytuacja w 2015 była praca podczas wakacji. Przez 3 wakacyjne miesiące pracowałem przy układaniu kostki brukowej. Była to moja pierwsza praca w życiu. Podczas tych trzech miesięcy nauczyłem się bardzo wiele o budownictwie oraz zrozumiałem, jak smakują pieniądze zarobione pracą fizyczną. Była to lekcja życia. Ostatnią niezapomnianą sytuacją w 2015 jest z pewnością zdobycie tytułu Mistera Polski 2015. Dzięki zwycięstwu w tak prestiżowym konkursie mój start w dorosłe życie jest zupełnie inny niż to sobie wyobrażałem - zdradził Party.pl Mister Polski.

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I.... PO ŚWIĘTACH???? Czas spalić te wszystkie wigilijno-świąteczne pyszności - najlepiej na siłowni, albo...

Posted by Rafał Jonkisz on 26 grudnia 2015

