Kolejny skandal związany z kampanią! Niedawno pisaliśmy o kontrowersyjnych reklamach z młodziutkimi aktorkami Hailee Steinfeld (Miu Miu) i Dakotą Fanning (Lola by Marc Jacobs). Tym razem pod ostrzał opinii publicznej trafił lookbook najnowszej kolekcji H&M w kolaboracji z Marni. Jego twórcą jest Josh Olins, który w słonecznym Maroku sfotografował wschodzącą gwiazdę światowego modelingu, Aymeline Valade.

Nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie fakt, że modelka według Brytyjczyków jest wychudzona i ma niezdrową figurę. Szara cera i widoczne przez cienką skórę żyły sprawiają, że Aymeline Valade wygląda jak rodem z bajki Tima Burtona „Gnijąca Panna Młoda”. Modelka rzeczywiście wygląda na niedożywioną, ale czy jest to powód do skandalu i wycofania reklam z obiegu?



