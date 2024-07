Media ujawniły nowe gwiazdy kolejnej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Jesienią w programie Polsatu podobno mamy zobaczyć młodych artystów. Mowa o Poli Gonciarz i Kubie Szmajkowskim. Widzowie mieli już okazję oglądać tych dwudziestolatków w telewizji. Wcześniej potwierdzono, że w show wystąpi Ewelina Flinta. Co wiemy o aktorce i wokaliście, którzy mają pojawić się w 19. odsłonie popularnej produkcji Polsatu?

Na początku lipca poznaliśmy pierwszą uczestniczkę 19. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz pojawiły się doniesienia na temat kolejnych gwiazd show Polsatu. Jak na razie są to nieoficjalne informacje, które zdobyli dziennikarze serwisu wirtualnemedia.pl. Co wiemy o Szmajkowskim i Gonciarz, którzy mają wystąpić w programie?

Widzowie mogą kojarzyć Kubę Szmajkowskiego przede wszystkim z pierwszej edycji "The Voice Kids". Urodzony w 2002 roku wokalista doszedł do finału show TVP2. Później, w latach 2018-2021 był członkiem zespołu 4Dreamers. Razem z kolektywem muzycznym wydał dwa albumy: "4Dreamers" oraz "nb.". Po pożegnaniu z grupą rozpoczął karierę solową. Szmajkowski wydał dwa single i dwukrotnie brał udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Jak ujawniła redakcja portalu wirtualnemedia.pl, jesienią w "Twoja twarz brzmi znajomo" zobaczymy również Polę Gonciarz, która pierwsze kroki w karierze stawiała w warszawskiej szkole baletowej. Ją widzowie mogą znać z serialu "Na dobre i na złe", w którym wciela się w role Blanki Consalidy. Aktorka wystąpiła również w takich produkcjach jak "Komisarz Mama" i "Komisarz Alex". Ma też za sobą grę na dużym ekranie. Znalazła się w obsadzie filmów "Wesele 2" oraz "Asymetria".

19. edycja programu budzi spore emocje. Niedawno fani zastanawiali się, czy Maciej Dowbor znika z "Twoja twarz brzmi znajomo". Warto przypomnieć, że niedawno nowy dyrektor programowy Edward Miszczak postanowił pożegnać się z mamą dziennikarza, Katarzyną Dowbor, która przez dekadę prowadziła "Nasz nowy dom".

W trakcie zmian, jakie zachodzą w stacji, z "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnali się Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Piotr Gąsowski. Przy programie nie będzie też pracował choreograf Kris Adamski. Widzowie wciąż będą oglądali Małgorzatę Walewską, Roberta Janowskiego i Pawła Domagałę. Czekacie na nową odsłonę show?

