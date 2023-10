19. sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie pełen zmian. Nie zobaczymy już ani Katarzyny Skrzyneckiej ani Michała Wiśniewskiego. Pracę stracił także choreograf Kris Adamski. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian. Ogłoszono właśnie nowe nazwisko. Kto dołącza do składu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? To transfer z "Tańca z Gwiazdami".

Kolejne zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Katarzyna Skrzynecka była związana w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od pierwszej edycji, którą zwyciężyła. W wszystkich kolejnych zasiadała za stołem jurorskim. Jednak od kiedy dyrektorem programowym został Edward Miszczak, w stacji przyszedł czas na zmiany. Katarzyna Skrzynecka musiała pożegnać się z programem. Widzowie dowiedzieli się także, że wśród jurorów nie będzie już Michała Wiśniewskiego. Dzień po tym, jak wyszło na jaw, że zmiany czekają również prowadzącą "Nasz Nowy Dom", zaraz po Dowbor pracę stracił Kris Adamski z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który pracował na planie przez 9 lat. Okazuje się, że to nie koniec zmian w programie. Już wiadomo, kto zastąpi choreografa.

Fot. Marcin Tumasz

Nowym choreografem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został Maciej Zakliczyński, choreograf znany z "Dancing with the Stars - Taniec z Gwiazdami”.

To właśnie on przygotowywał tancerzy do występów na parkiecie programu „Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami”, a już od września poprowadzi tanecznie nową ekipę śpiewających artystów - czytamy w informacji prasowej.

Fot. Cezary Piwowarski

Maciej Zakliczyński znany jest szerszej publiczności dzięki pracy w "Tańcu z Gwiazdami". Jest również autorem ruchu do ponad 40 sztuk teatralnych, prezentowanych w teatrach w Polsce i zagranicą. Oto jak nowego choreografa "Twoja Twarz Brzmi Znajomo przedstawia Polsat w przesłanej do mediów informacji prasowej:

Maciej Zakliczyński, urodzony 27.08.1975 r. w Gliwicach to wyróżniony absolwent Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawca i teatrolog. Z pasji do zarządzania, również absolwent studiów podyplomowych MBA i DBA Art&Science Nowe Media w Biznesie, badacz mowy ciała i komunikacji niewerbalnej. Znany jest szerszej publiczności, jako choreograf i reżyser ruchu scenicznego w telewizji, teatrze oraz w filmie, głównie dzięki choreografiom w popularnych programach telewizyjnych, m.in. „Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami”. Jest również autorem ruchu do ponad 40 sztuk teatralnych, prezentowanych w teatrach w Polsce i zagranicą. W pracy warsztatowej Maciej wykorzystuje unikalną metodę komponowania ruchu z wykorzystaniem gestu i ciała na scenie. Wiodącą cechą jego działań jest minimalizm i prostota.

Jesteście ciekawi efektów jego pracy w 19. sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Fot. Cezary Piwowarski