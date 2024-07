1 z 6

Wojtek Szczęsny przechodzi po dwóch latach z włoskiego klubu piłkarskiego Roma do innego włoskiego mistrzowskiego klubu - Juventus Turyn. Klub zapłaci za bramkarza reprezentacji Polski ok. 12 milionów euro! Wojtek był dziś na testach wydolnościowych i widać, że jest traktowany w nowym klubie jak gwiazda.

Wojtek Szczęsny przytył?

Na testach Wojtek Szczęsny musiał się rozebrać i... Jak na nasze oko daleko mu do figury Roberta Lewandowskiego. Widać, że małżeństwo i włoskie jedzenie Wojciechowi musi służyć, bo bramkarz wygląda ok, ale nie jest zbudowany jak heros. Marina na pewno ma się do czego przytulić wieczorami :).

Zresztą oceńcie sami w naszej galerii jak prezentuje się Szczęsny. Bramkarz często chodzi w szerokich podkoszulkach i nie widać jak jest zbudowany. Teraz możecie ocenić jak jest naprawdę!

Dla przypomnienia jak wygląda Robert Lewandowski bez koszulki.

Ile zarabia Szczęsny w Juventusie?

Dodamy, że Wojtek Szczęsny będzie teraz zarabiał 70 tysięcy funtów tygodniowo. A 3,5 miliona euro rocznie. To o wiele więcej niż w Romie. Numerem jeden w bramce Juventusu jest Gigi Buffon, który zarabia w Juve 4 mln euro.

