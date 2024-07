Małgorzata Rozenek na okładce najnowszego wydania magazynu "Flesz"! Ślub gwiazdy TVN z Radosławem Majdanem ma się odbyć w te wakacje, dlatego Rozenek już zaczęła przygotowania do tej ważnej ceremonii. Pierwszy krok to oczywiście... suknia ślubna! Magazynowi "Flesz" udało się ustalić, kto zaprojektuje suknię ślubną Małgorzaty Rozenek. Na razie zdradzimy tylko, że będzie to bardzo znana polska projektantka, ale więcej szczegółów poznacie, gdy sięgniecie po najnowszy "Flesz"! Co jeszcze w numerze?

Reklama

Agata Duda znalazła się ostatnio na językach całej Polski - co o jej wizerunku w mediach i stylu ubierania sądzą eksperci? Przeczytacie w najnowszym "Fleszu". Do tego w numerze jeszcze szczegóły ślubu Agnieszki Więdłochy i Antka Pawlickiego oraz nowe informacje o związku Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego! Nowy "Flesz" w kioskach już od poniedziałku w cenie 1,99 zł.

Małgorzata Rozenek na okładce "Flesza"

Zobacz także

Flesz

Przegapiliście premierę filmu "Listy do M. 2"? Nic straconego! Z najnowszym numerem "Flesza" kupisz również książkę z filmem "Listy do M. 2" na DVD.

Zwiastun Listy do M. 2: