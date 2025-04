Śmierć papieża Franciszka wstrząsnęła wiernymi na całym świecie. Ojciec Święty zmarł 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 w Domu Świętej Marty w Watykanie, mając 88 lat. Jego odejście zamyka ważny rozdział w historii Kościoła katolickiego. Miliony ludzi przygotowują się do pożegnania duchowego przywódcy, który przez lata inspirował prostotą i oddaniem.

Data i godzina pogrzebu papieża Franciszka

W sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00, na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się uroczystość pogrzebowa papieża Franciszka. Ceremonia ma być okazją do pożegnania zmarłego Ojca Świętego, który odszedł 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 w Domu Świętej Marty w Watykanie w wieku 88 lat.

Gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa?

Miejsce ceremonii to jedno z najważniejszych dla katolików miejsc – plac Świętego Piotra. Tam też wierni z całego świata będą mogli oddać hołd zmarłemu papieżowi. Watykan przygotował specjalne środki bezpieczeństwa oraz organizacyjne, aby umożliwić udział w uroczystościach setkom tysięcy osób, które planują przyjechać na pogrzeb.

Gdzie oglądać transmisję pogrzebu papieża?

Uroczystość pogrzebowa papieża Franciszka będzie transmitowana na żywo przez liczne kanały telewizyjne oraz platformy internetowe, aby umożliwić wiernym z całego świata uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu. W Polsce transmisję przeprowadzą m.in. TVP1, Polsat News oraz TVN24. Programy informacyjne tych stacji już od wczesnych godzin porannych będą relacjonować przygotowania do uroczystości, a następnie pokażą całość ceremonii z placu Świętego Piotra.

Dla osób, które wolą śledzić wydarzenia online, przygotowano również szeroki wachlarz możliwości. Transmisja na żywo będzie dostępna na platformie TVP VOD oraz w serwisie YouTube na oficjalnym kanale Vatican News. Warto również zaglądać na portale informacyjne.

Kto będzie przewodniczył Mszy świętej pogrzebowej?

Ceremonii pogrzebowej przewodniczyć będzie kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. To on poprowadzi Mszę świętą żałobną i poprowadzi liturgiczne elementy związane z pochówkiem głowy Kościoła katolickiego.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej na placu Świętego Piotra, trumna z ciałem papieża Franciszka zostanie przewieziona do Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. To miejsce wybrał sam Ojciec Święty jako miejsce swojego spoczynku, co zostało wyraźnie zapisane w jego testamencie. Papież zaznaczył, że nie chce być pochowany w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra, jak miało to miejsce w przypadku wielu jego poprzedników.

Wybrana przez niego nisza znajduje się pomiędzy Kaplicą Paulińską a Kaplicą Sforza. Ta decyzja odzwierciedla pokorę i prostotę, którymi papież Franciszek kierował się przez cały pontyfikat. Chciał, aby jego pochówek był skromny, bez zbędnych rytuałów i przepychu, zgodnie z duchem jego pontyfikatu. Tym samym spełniona zostanie jego ostatnia wola – spoczynek w miejscu szczególnie bliskim jego sercu i związanym z kultem Maryjnym.

