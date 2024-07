Zieleń i indygo to najmodniejsze koloru tego sezonu. Projektanci proponowali, by nosić kolor od stóp do głów i rzeczywiście gwiazdy wzięły sobie to do serca. Tylko niestety nie są to odcienie szmaragdu, czy szafiru, a po prostu zwykła szarość!

Na salonach szaro jest każdej jesieni i zimy. Dopiero na wiosnę szaleją z kolorem. Tymczasem szary outfit wybrała Aleksandra Kisio, urozmaicając strój niebieską kopertówką i srebrnymi legginsami.

Sarah Jessica Parker na przechadzkę ulicami Nowego Jorku zrobiła się na szaro od stóp do głów, tylko trampki ma w innym kolorze. Czyżby szarych nie znalazła w swojej szafie?

Weronika Książkiewicz do swojego szarego, luźnego swetra (w którym wygląda bardzo seksownie!) dobrała szare botki. Nie ma to jak maksymalne dopasowanie.

Również Pippa Middleton uległa szarej pokusie - do szarych szortów założyła szarą kurtę i dodała czarne elementy.

A Wy co myślicie o szarych ubraniach? Fajne, czy może zbyt oczywiste?

kj



