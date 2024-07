W poniedziałek, 5 grudnia zmarł Jan Nowicki. Śmierć jednego z najwybitniejszych aktorów teatralnych i filmowych była szokiem zarówno dla fanów, jak i jego rodziny. W weekend poprzedzający tragedię Jan Nowicki jeszcze był widziany na uroczystości w swojej rodzinnej miejscowości. Teraz głos zabrał syn legendy, Łukasz Nowicki. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych przyznał, że strata ojca nim wstrząsnęła. Dowiedział się o tym, gdy przebywał w hotelu.

Jak tylko okazało się, że Jan Nowicki nie żyje, media zalała fala kondolencji. Wyjątkowy aktor pozostanie na zawsze w pamięci fanów dzięki takim filmom jak "Wielki Szu" czy "Sztos". Syn artysty, Łukasz Nowicki ujawnił właśnie, jak dowiedział się o śmierci ojca. Na początku przytoczył własną wypowiedź, którą przypomniał, ile znaczył dla niego tata.

"Możemy nie gadać często, możemy długo się nie widzieć, ale świadomość, że gdzieś tam jesteś, jest dla mnie jak grawitacja. Pionizuje, nadaje sens tej dziwnej układance, jaką jest życie”. Przepraszam, że cytuje sam siebie. To fragment z ostatniej strony książki Ojca „Moje Psie Myśli”. Może to nieskromne, ale tak jest łatwiej — czytamy we wpisie.