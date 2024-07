Kirstie Alley nie żyje. Informacje o śmierci 71-letniej amerykańskiej aktorki przekazały mediom dzieci artystki. Gwiazda znana z takich hitów jak "I kto to mówi", "Zdrówko", "Czy to ty, czy to ja", czy "Mój syn moje życie" zamarła 5 grudnia w wieku 71 lat.

Kirstie Alley nie żyje

Tego nikt się nie spodziewał. W poniedziałek, 5 grudnia, zmarła niezwykle utalentowana, charyzmatyczna i robiąca zawrotną karierę Kirstie Alley. Smutną wiadomość o śmierci 71-letniej artystki przekazała rodzina aktorki.

- Ze smutkiem informujemy, że nasza niesamowita i kochająca matka odeszła po walce z rakiem, dopiero niedawno odkrytym - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez dzieci Kirstie Alley na jej oficjalnym koncie na Twitterze.

Rolf Mueller/face to face

- Była otoczona przez najbliższą rodzinę i walczyła z wielką siłą, pozostawiając nas z przekonaniem o jej niekończącej się radości z życia (...). Tak jak była ikoniczną postacią na ekranie, była jeszcze bardziej niezwykłą matką i babką - dodali True i Lillie Parker w komunikacie.

Kirstie Alley ogromną popularność zyskała wcielając się w Rebeccę Howe w serialu "Zdrówko", w którym grała od 1987 do 1993 roku. To właśnie ta rola zagwarantowała jej nagrodę Emmy i Złoty Glob. Drugą Emmy dostała za serial "Mój syn moje życie". Jednak to rola Mollie Jensen w "I kto to mówi", gdzie grała u boku Johna Travolty sprawiła, że cały świat ją pokochał.

- Z Kirstie łączyła mnie jedna z najbardziej niezwykłych relacji — napisał Travolta na Instagramie. - Kocham cię Kirstie. Wiem, że znów się spotkamy - dodał.

W ostatnich latach Kirstie Alley skupiła się głównie na występach w programach rozrywkowych, jak "Taniec z gwiazdami". Rodzinie i bliskim zmarłej gwiazdy składamy najszczersze kondolencje

