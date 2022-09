Mąż Ilony Kuśmierskiej żegna ją w poruszającym wpisie: "Wreszczcie jesteś spokojna"

Wiadomość o śmierci Jerzego Janeczka wstrząsnęła polskimi wielbicielami filmu. Niezapomniany odtwórca roli "Witii" w kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego zmarł w wieku 77 lat, o czym poinformował na swoim profilu Związek Artystów Scen Polskich. Z żalem żegnamy zmarłego nagle JERZEGO JANECZKA, aktora, któremu największą popularność przyniosła rola Witi Pawlaka w trylogii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj, albo rzuć” - napisał ZASP. Teraz "Super Express" podaje dramatyczne okoliczności śmierci Jerzego Janeczka. Jak się okazuje, aktor był uczulony na pszczoły, a zmarł w wyniku ukąszenia przez jedną z nich. Jak do tego doszło? Zobaczcie, co napisał tabloid. Zobacz także: Jerzy Janeczek nie żyje. Niezapomniany Witia z „Samych swoich” miał 77 lat Jerzy Janeczek zmarł przez pszczołę, był uczulony Jerzy Janeczek miał na koncie liczne role teatralne, filmowe i telewizyjne. Jednak to postać Witii Pawlaka w powtarzanej przez telewizje do dziś kultowej trylogii Chęcińskiego przyniosła mu wielką sławę. Niestety, we wtorkowy poranek fanów jego talentu zmroziła wiadomość o śmierci aktora. "Super Express" dotarł do okoliczności śmierci Janeczka. Co ustalili dziennikarze tabloidu? Jak się okazuje, aktor zmarł w niedzielę. Według rozmówcy gazety, Janeczek był uczulony na jad pszczół i już wcześniej trafiał do szpitala po ukąszeniu przez te owady. Feralnego dnia stanął na pszczole, a ta ukąsiła go w stopę. Próbował się ratować. Miał przy sobie adrenalinę, którą sobie natychmiast podał - mówi informator tabloidu. Żona aktora - pani Emilia zadzwoniła na pogotowie. Jednak ratownicy, gdy zobaczyli, że sytuacja jest opanowana, odjechali. Niedługo potem...