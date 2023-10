Sylwia Przybysz w mediach społecznościowych opublikowała relację, którą rozpoczęła od słów: kochani jedziemy do szpitala. Gwiazda spodziewa się trzeciej córki i nie ukrywa, że tak bardzo czeka na moment narodzin dziecka, a końcówka ciąży nie jest dla niej łaskawa. Sylwia Przybysz właśnie pokazała zdjęcie ze szpitala. Czyżby poród już się rozpoczął?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się trzeciego dziecka i dopiero niedawno zdradzili, że spodziewają się trzeciej córeczki. 24-latka tym razem zdecydowała się na poród w prywatnym szpitalu i nie ukrywa, że podczas ciąży miała wiele trudnych momentów, ale dzięki wsparciu najbliższych wyszła na prostą.

Teraz Sylwia Przybysz zaskoczyła zdjęciem ze szpitala podczas badania ktg i zdradziła na jaką informację czeka najbardziej:

Za chwilę kochani jedziemy do szpitala. Najpierw mam ktg, a potem badania i mam nadzieję się czegoś dowiedzieć: czy przyjdzie mi jeszcze poczekać czy ten poród niebawem nastąpi. Już tak bardzo nie mogę się doczekać. - powiedziała Sylwia Przybysz w relacji na Instastory.

Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała wyjątkowe zdjęcie trzeciej pociechy. Fani: "Do Neli podobna”

Sylwia Przybysz mówi wprost, że ostatnie tygodnie ciąży są dla niej dość trudne, ale nie ukrywa tego przed swoimi obserwatorami i mówi wprost, że nie chodzi jedynie o zmęczenie:

Jeżeli już ktoś rodził to na pewno wie, jak teraz się czuję w tej końcówce i nie chodzi tylko o to, że czuje się fizyczne gorzej, ale i psychicznie, bo to oczekiwanie jest najgorsze.