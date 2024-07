Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski przygotowują się do narodzin kolejnej pociechy. Choć poród Influencerki już lada moment, para nie zapomniała, aby wspólnie ze znajomymi z tej okazji trochę poświętować i wyprawiła huczne baby shower. Na imprezie pojawiła się m.in. Lil Masti ze swoim partnerem, która chętnie relacjonowała całe wydarzenie na swoim InstaStories. Zobaczcie, co się działo.

Bajkowe baby shower u Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Sylwia Przybysz ogłosiła swoją trzecią ciążę na początku lutego. Od tamtej pory młoda gwiazda chętnie chwali się ciążowymi kadrami i relacjonuje swoim fanom, jak się czuje. Do tej pory jednak Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie zdradzili, czy spodziewają się synka, czy też córeczki. Wygląda na to, że chcą dochować tę informację w tajemnicy aż do narodzin maleństwa, bo również baby shower zostało zorganizowane w taki sposób, że trudno wywnioskować, jakiej płci będzie trzecia pociecha pary.

Zazwyczaj na tego typu imprezach, kolorami przewodnimi są róż lub błękit, które sugerują, czy rodzice powitają na świecie dziewczynkę, czy też chłopca. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdecydowali się zaś na odcienie beżu i brązu.

Instagram/Sylwia Przybysz

Para zorganizowała bajkowe baby shower we wtorek, 9 maja. Na imprezie nie zabrakło przepięknych dekoracji, pysznych słodkości i oczywiście wspaniałych gości. Wśród nich pojawiła się m.in. Lil Masti, która także niedługo powita na świecie dziecko.

Instagram/Lilmasti

Lil Masti poprosiła Jasia Dąbrowskiego - jako już doświadczonego tatę - o radę dla przyszłych rodziców. Wówczas mąż Sylwii Przybysz odpowiedział:

- Przede wszystkim nie zapominajmy o sobie. Żebyśmy się dalej kochali, żebyśmy dalej pielęgnowali miłość, bo dzieci patrzą na tę miłość, więc dobrze, żeby patrzyły na dobry wzór - przyznał Jan.

Piękne słowa, prawda?

Instagram/Lilmasti

Zobaczcie więcej zdjęć z bajkowego baby shower u Sylwii Przybysz i Jasia Dąbrowskiego! A Wy, jak myślicie? Para powita na świecie chłopca, czy dziewczynkę?

Instagram/Lilmasti