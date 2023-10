Sylwia Przybysz nie ukrywa swojego szczęścia i zaskoczyła swoich obserwatorów wspaniałą wiadomością. Fani natychmiast pospieszyli z gratulacjami, a nowy projekt influencerki wyjątkowo przypadł im do gustu. Sylwia Przybysz pisze wprost: Jestem mega dumna z tych produktów. O co chodzi? Zobaczcie sami!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się właśnie narodzin trzeciego dziecka, a zanim ta wyjątkowa chwila nastąpi, influencerka pochwaliła się nowym projektem, w którym wzięła udział. Sylwia Przybysz nie kryje dumy i ma nadzieję, że jej autorska linia kosmetyków trafi w gusta jej obserwatorek.

Moja autorska kolekcja we współpracy z marką @vollare.cosmetics już od 27.04 we wszystkich Biedronkach????

Jestem mega dumna z tych produktów, z ich jakości, od początku chciałam żeby były uniwersalne, dopasowane do każdego z Was ❤️

Mam nadzieje, że pokochacie je tak samo jak ja! - napisała Sylwia Przybysz.