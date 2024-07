Po trzech latach przerwy wraca saga „Rozlewisko”! W Ostródzie już kręcone są zdjęcia do „Pensjonatu nad rozlewiskiem”. Jak dowiedział się „Flesz”, jedną z gwiazd szóstej serii jest… Mikołaj Krawczyk! W kogo się wcieli? To na razie tajemnica producenta, ale wiadomo, że jego postać odegra kluczową rolę w życiu głównej bohaterki Małgosi, kreowanej przez Joannę Brodzik. Na plan na Mazurach wprowadziła ukochanego Sylwia Juszczak, która występuje w tej produkcji już czwarty sezon (gra Mirkę). Jeszcze rok temu niewiele wierzyło, że tej parze się uda. Niektórzy twierdzili, że to tylko przelotny romans. A jednak oni udowodnili, że do siebie naprawdę pasują. Jak im się razem pracuje?

"Mikołaj Krawczyk tworzy zgraną patchworkową rodzinkę"

Wyglądają na bardzo szczęśliwych. Przyjeżdżają na plan „Rozlewiska” pod Ostródę ze swoimi dziećmi i widać, że są zgraną patchworkową rodzinką”, mówi osoba z produkcji serialu.

Krawczyk to niejedyna niespodzianka dla widzów. Pensjonat nad rozlewiskiem odwiedzą m.in.: zespół Perfect, Karol Strasburger i Marta Manowska. Pierwszy odcinek TVP zamierza wyemitować 3 września.

