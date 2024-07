Sylwia Grzeszczak wróciła na scenę! Gwiazda rok temu zagrała ostatni koncert na festiwalu w Sopocie, a później skupiła się na macierzyństwie. Teraz jednak artystka wraca do koncertowania, a jej pierwszy występ odbył się na Polsat SuperHit Festiwal 2016. Gwiazda zaśpiewała swój przebój "Księżniczka" i najnowszą kompozycję "Tamta dziewczyna". Fani byli zachwyceni tym, że ich idolka znów jest aktywna zawodowo, tworzy nowe utwory i występuje na znanym festiwalu muzycznym. Czy w Sopocie towarzyszy jej rodzina?

Jestem tutaj z rodziną i jest mi z tym dobrze. Jest to dla mnie ogromne wsparcie, ale nie ukrywam, że muszę się kryć przed wami - powiedziała reporterce Party.pl Sylwia Grzeszczak.

Z pewnością zdjęcia Sylwii Grzeszczak z mężem Liberem i dzieckiem na sopockiej plaży to marzenie każdego paparazzi, który wybrał się do Sopotu. W końcu Sylwia to jedna z najpopularniejszych, ale również najbardziej tajemniczych polskich wokalistek. Bardzo chroni swoje życie prywatne i niechętnie mówi o macierzyństwie. Gwiazdę czeka w czerwcu i przez całe wakacje sporo koncertów w całej Polsce. Do Sopotu przyjechała z rodziną, więc czy zdecyduje się też zabrać w trasę koncertową swoją córkę Bognę? Już nie możemy się doczekać pierwszych zdjęć jej córeczki!

Sylwia Grzeszczak wróciła na scenę!

Gwiazda wystąpiła w Sopocie.